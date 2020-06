Manifestazione oggi a Firenze di alcuni insegnanti precari, una cinquantina, con striscioni e bandiere in piazza Santissima Annunziata. La manifestazione, dal titolo "Azzolina basta così", è stata organizzata dal Coordinamento nazionale precari scuola in nove città italiane. I docenti chiedono di sapere come si tornerà in classe a settembre, e chiedono la stabilizzazione degli insegnanti con almeno tre anni di servizio.