Le Ferrovie donano a Metrocittà e Comune oltre 2200 kit alimentari

In relazione alla convenzione in essere fra la protezione civile territoriale ed il Gruppo FS Italiane, Trenitalia ha donato alla Città Metropolitana e al Comune di Firenze oltre 2200 kit alimentari. Il consigliere della Metrocittà alla Protezione civile Massimo Fratini e la Vice Sindaca del Comune Cristina Giachi hanno deciso di consegnarli al Banco Alimentare che sta svolgendo sul territorio una preziosa opera di raccolta e distribuzione di generi alimentari, anche in collaborazione con altre associazioni, a sostegno di quanti, soprattutto a motivo dell'emergenza sanitaria, hanno bisogno di beni di prima necessità. "Ringraziamo le Ferrovie - dichiara Massimo Fratini - per questo gesto sensibile che dice tanto di quello che possiamo fare tutti insieme per fronteggiare situazioni come quella determinata dal Covid 19, nelle quali non si deve lasciare indietro nessuno".

"Siamo grati a Ferrovie per questo gesto di attenzione ai bisogni della nostra comunità - ha detto la Vice Sindaca Giachi - l'emergenza ha messo in evidenza la centralità delle reti di solidarietà, che sono ancora più essenziali oggi per aiutare chi soffre maggiormente le conseguenze sociali e economiche della pandemia".