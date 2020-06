Lutto a Livorno: è scomparsa Giovanna Ghezzani, presidente Fioristi Confcommercio

Muore a 47 anni Giovanna Ghezzani, amatissima figlia, zia, sorella e presidente Fioristi Confcommercio Livorno.

Giovanna Ghezzani non lascia solo una famiglia amatissima che a sua volta l'adorava, ma anche il suo gruppo di Fioristi Confcommercio della provincia di Livorno seguito fino all'ultimo giorno in prima persona. "Le qualità umane e professionali di Giovanna saranno care per sempre a chi la conosceva e ha lavorato con lei". Il consiglio Fioristi si stringe attorno alla famiglia.

"Il vuoto che ha lasciato è incolmabile ma la serietà del suo impegno in associazione ci guideranno nei giorni a venire. La consapevolezza della professionalità, la necessità della formazione continua, la dignità di un lavoro che porta vicino alle persone nei giorni più felici e più drammatici". La presidente Francesca Marcucci insieme al Consiglio, alla direzione e a tutto lo staff Confcommercio dà il triste annuncio alla comunità degli imprenditori livornesi.

Debora Paci, vice presidente dei Fioristi Confcommercio non ce la fa a restare nell'ambito istituzionale per ricordarla. "Accanto a Giovanna tutto aveva un sapore straordinario, la sua famiglia di grandi e piccini, il mare, la campagna, il suo negozio. Per lei i fiori non erano solo un lavoro, ma il suo modo di stare nel mondo. Naso tra i petali e cuore nelle mani, il suo pensiero era sempre per quello che avrebbe potuto creare con la sua amata Natura, dalle conchiglie ai tronchi ai suoi amati fiori".

Oggi alle 15:30 la salma sarà portata al Cimitero dei Lupi e alle 10:30 di domani 5 giugno si terrà una piccola cerimonia civile prima della cremazione.

Fonte: Confcommercio Livorno - Ufficio stampa