Mercatale in via Bisarnella con una new entry

Come tutti i sabati mattina dalle 8 alle 13, in Via Bisarnella il Mercatale in Empoli proporrà prodotti di qualità, stagionalità e genuinità del territorio toscano. Sabato 6 giugno con una new entry: l’azienda agricola Il Colle Fiorentino di Valentina di Montespertoli, che porterà gli ortaggi di questo periodo.

LE ALTRE AZIENDE IN MOSTRA - Lorenzo Firenzani con lo zafferano di primissima qualità; i Formaggi di Maria con formaggi a latte crudo da Volterra; la Chiocciola d'Elsa con chiocciole e verdure da Poggibonsi; la carne e gli affettati dell'azienda agricola Roberto Romagnoli da Montespertoli; il pane di grani antichi del Forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure dell'azienda agricola certaldese di Luigina con le verdure e cipollotto fresco di Certaldo; gli affettati di Marco da Castelfiorentino; l’azienda agricola delle fave di Andrea con verdure di stagione, marmellate uova; il Guerrieri di Castelfiorentino con vino verdure ed uova ed infine la grande Cinta di Guido Nenna.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa