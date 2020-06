Morte David Rossi, i pm genovesi mandano gli atti al Csm

Ulteriori strascichi del caso della morte di David Rossi, capo della comunicazione Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio. La procura di Genova ha trasmesso gli atti al Consiglio superiore della magistratura. L'inchiesta aperta riguardava presunti festini ai quali avrebbero partecipato i magistrati senesi che indagavano sulla vicenda e che dunque, secondo la ricostruzione, avrebbero insabbiato le indagini. Per due volte è stata chiesta la chiusura delle indagini su Rossi catalogando il fatto come suicidio, ma molti sono i dubbi in merito. Soprattutto perché in concomitanza esplose la vicenda su Mps.

Di questi festivi aveva parlato l'ex sindaco Pierluigi Piccini durante un'intervista rilasciata alla trasmissione di Italia 1 Le Iene. Il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e il sostituto Cristina Camaiori avevano interrogato come persona informata dei fatti l'escort che avrebbe partecipato agli incontri a sfondo sessuale. Il giovane aveva confermato di avere partecipato alle feste, ma non aveva riconosciuto con assoluta certezza i magistrati mostrati in foto dagli investigatori, al contrario di quanto invece fatto durante la trasmissione tv.

Ora la palla passa al Csm.