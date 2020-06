Nidi d'infanzia a Castelfranco, aperte le iscrizioni

Il Comune di Castelfranco di Sotto comunica che fino al 30 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido per l'anno educativo 2020-2021.

I Nidi d'Infanzia presenti sul territorio comunale sono:

· Nido d’Infanzia “Il Bruco” (3-36 mesi) P.zza Giusti – Tel. 0571-487237;

· Nido d’Infanzia privato accreditato “L’Isola che c’è” (12-36 mesi) Via della Chiesa, 1 Galleno tel. 0571/299957 (riservato alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto);

· Nido d’Infanzia privato accreditato “Sant’Anna” (12-36 mesi) Via del confine, 1 Orentano tel. 0583/23699 (riservato alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto).

Sono previste delle agevolazioni tariffarie sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e del numero di figli iscritti al servizio. Per ricevere l’agevolazione, sarà necessario rilasciare l’autorizzazione all’amministrazione Comunale (al momento dell’iscrizione/rinnovo) ad acquisire la certificazione ISEE direttamente da INPS.

Open Day “Il Bruco”: le consuete giornate dedicate alle famiglie per conoscere il Nido, quest’anno non potranno essere organizzate. Durante il periodo di apertura sarà pubblicato un video sulla pagina web del sito del Comune di Castelfranco di Sotto e sulla pagina Facebook, per far conoscere la struttura e visitare virtualmente gli spazi.

Modalità di presentazione delle iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma web, al seguente link https://castelfrancodisotto.comune-online.it/ (compatibile sia per pc che smartphone).

L’invio della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24:00 del 30 giugno 2020.

Per informazioni contattare l’ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Tel. 0571-487233

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa