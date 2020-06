"Oncologia trasferita all'ospedale di Volterra, giù le mani dal reparto"

Un altro brutto taglio per l'Ospedale di Volterra, si sta prefigurando, nel silenzio della politica e dell'Amministrazione Comunale. Pare ormai accertato il trasferimento del reparto di Oncologia dell'Ospedale di Volterra, presso il reparto di Medicina generale. Una scelta inqualificabile, che si commenta da sola.

Questa terribile operazione in atto ci viene raccontata da persone direttamente coinvolte. Ma possibile? Sappiamo tutti che le persone in cura oncologica sono più fragili, e che dovrebbero stare in luoghi il più possibile sterili.

In passato fu accostata la pediatria alla Medicina, proprio in quel reparto che pochi anni prima aveva un cartello: divieto di ingresso ai minori di anni 10. Queste evidentemente sono le considerazioni della Asl 5 di Pisa prima, e della Asl Toscana Nord Ovest poi nei confronti degli ospedali di periferia. Noi diciamo chiaramente: giù le mani dall'Oncologia di Volterra! Si vergognino coloro che toccano tasti così sensibili!

Ci ricordiamo anche circa 15 anni fa, Santi era assessore, che fine fece la pediatria dopo esser stata accorpata alla Medicina. Ridotta a uno scheletro di reparto!

Una nostra iscritta giorni fa, ha palesato le sue perplessità anche al nostro Sindaco, il quale ha risposto in modo ironico: "ma tanto non ci hai mica votato". Riteniamo molto grave questo atto, fatto nei confronti di una persona malata. Veramente c'è poco da scherzare. Chiediamo le scuse del sindaco ma, sopratutto, chiediamo un suo impegno in prima persona per riportare Oncologia nel luogo più consono: ovvero dove è sempre stata!

Associazione Difendiamo l'Ospedale