Passeggiata della legalità, l'iniziativa di Lega Salvini Firenze alle Cascine

“Le Cascine – dichiara il capogruppo Federico Bussolin – sono il polmone verde di Firenze e il giardino dei fiorentini. Da anni è territorio di spaccio e violenze. Sabato alle 17:30, assieme a tante mamme papà e bambini, passeggeremo pacificamente nel parco, per affermare che a Firenze non c’è spazio per l’illegalità”.

“Un’iniziativa simbolica – dichiara il consigliere della Lega Antonio Montelatici – per ribadire che i fiorentini devono sentirsi liberi e sicuri di vivere la Città. La legalità è un principio che deve unire tutta la città”.