Pd e Questa è Empoli al centrodestra: "Amministrazione sempre prudente e lungimirante"

I consiglieri dei gruppi del Partito democratico e di Questa è Empoli rispondono alle affermazioni del gruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli che in un comunicato lanciava accuse all’operato dell’amministrazione comunale empolese:

“Vogliamo ricordare ai colleghi di centrodestra che il Comune e il sindaco Barnini in primis in questo periodo di emergenza sanitaria hanno spesso fatto anche più di quanto il Governo nazionale avesse di volta in volta messo in campo, anticipandolo per molti aspetti.

Si pensi alle chiusure delle attività in fase iniziale della pandemia, all’azzeramento di rette per asili, mense e trasporto scolastico, a riduzioni e sconti su determinati tributi e/o imposte locali, a un capillare lavoro sul piano sociale che ha cercato di non far rimanere indietro nessuno, alla fornitura ai commercianti di presidi anticontagio per le riaperture, e via dicendo. L’elenco sarebbe decisamente lungo.

Dispiace constatare che c’è sempre chi vuole fare del mero gioco politico anche in situazioni di estrema complessità, mentre poi in sede istituzionale gli stessi sventolano la bandiera della disponibilità e della collaborazione. La critica politica è sempre ben accolta, ma quando è costruttiva e non prettamente distruttiva e volta a mettere alla berlina l’altra parte.

Un’amministrazione comunale propone, valuta e progetta idee e soluzioni per i propri cittadini. E a detta nostra è degna di riconoscimento quando l’amministrazione stessa, mediante attento ascolto e confronto, cerca di indirizzarsi anche verso soluzioni e percorsi non divisivi, ma che cercano di tenere insieme la comunità e le sue diverse anime.

Nel merito della scuola il Sindaco non ha mai fatto mistero di essere preoccupata per una mancata progettualità di carattere nazionale in vista delle riaperture di settembre prossimo. E si è fatta portavoce più volte di sollecitazioni in tal senso verso gli organi ed enti sovra comunali, affinché i bambini e gli studenti tutti non venissero dimenticati.

Non per nulla, anche in questo caso anticipando determinate scelte nazionali, è notizia di queste ore che pure i bimbi in fascia di età 0-3 anni possano essere destinatari di attività estive dalle quali in un primo momento erano rimasti esclusi. Cari colleghi – concludono i consiglieri rivolgendosi al centrodestra- se viene chiesta unità e collaborazione, è giusto confrontarsi con uno spirito preposto a ciò. Altrimenti, facendosi portavoce di certi comunicati, viene da pensare che sia qualcun altro in crisi di visibilità”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa