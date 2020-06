Coltivava marijuana sul terrazzo di casa sua nell'Elba, a Portoferraio. I carabinieri lo hanno scoperto e denunciato per produzione e detenzione di stupefacenti. Parliamo di un 31enne di zona. La perquisizione ha portato al rinvenimento di 5 piante di marijuana in vasi che potevano essere spostati a favore di sole. Trovati e sequestrati anche una piccola quantità di hashish e alcuni oggetti per il consumo di stupefacenti.