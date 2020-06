PLM, prorogati a fine giugno i termini di iscrizione per la giuria popolare

Saranno prorogati a fine giugno i termini per partecipare alla giuria popolare dell’edizione 2020 del Premio Letterario Massarosa. La decisione è stata presa ieri, mercoledì 3 giugno, nel corso di una prima riunione operativa tenuta in municipio tra l’amministrazione e parte della giuria tecnica del premio.

“Una riunione organizzativa - spiega l’assessore alla cultura Michela dell’Innocenti - in cui abbiamo deciso, anche a causa dell’emergenza per il covid-19, di prorogare i termini delle iscrizioni per la giuria popolare a fine mese. Abbiamo anche messo sul tavolo una serie di proposte operative per cercare di rilanciare il premio, portandolo al giusto prestigio che merita, nazionale ed internazionale. Abbiamo inoltre visionato alcune delle opere già pervenute per il concorso e definito grosso modo la data della finale, che dovrebbe tenersi come sempre al teatro Vittoria Manzoni per la fine di novembre”.

Ricordiamo che l’edizione 24 del Premio Letterario Massarosa si avvale della collaborazione della Fondazione Pomara Scibetta Arte Bellezza Cultura con la quale l’amministrazione Coluccini ha siglato un protocollo di intesa di 5 anni.

Fonte: Comune di Massarosa