Progetto Zero, venti artisti in concerto per Prato

Fonderia Cultart e Freaky Deaky con la collaborazione di Comune di Prato – Assessorato alla cultura, Museo di Palazzo Pretorio, Politeama Pratese, Scuola di Musica G. Verdi di Prato, Museo dell'Opera del Duomo di Prato, TV Prato presentano PROGETTO ZERO |Artisti per Prato - Venti artisti di Prato in un concerto dedicato alla loro città.

Il concerto sarà trasmesso sulla pagina FB Progetto Zero e in contemporanea sui profili social delle principali testate giornalistiche della città, su Tv Prato e su tutti i profili ufficiali degli artisti e delle associazioni coinvolte

Venerdì 5 GIUGNO alle ore 19.00 con: Blebla, Marco Cocci, Giuditta Bicchi, Matteo Bonechi, Valeria Caliandro, Simone Centauro della Camerata Strumentale "Città di Prato", Andrea Franchi e Franky Family Show, Pan Haoke, Ganoogi, Riccardo Goretti, Virginia Gradi, Giulia Mazzoni, Enrico Matheis, Edoardo Nardin, Riccardo Onori, SADI Oortmood, Niccolò Storai, Tutte Le Cose Inutili

A pochi giorni da una possibile riapertura dei luoghi di spettacolo, mentre molti festival e concerti sono già stati rinviati al 2021, Fonderia Cultart e Freaky Deaky lanciano un messaggio di ripartenza della musica e dello spettacolo, anche se ancora in modalità virtuale, con la partecipazione di venti artisti pratesi, proponendo un video collettivo che vuole trasmettere il desiderio e la voglia di tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico.

Tutti gli artisti e i collaboratori alla produzione del video hanno accolto con entusiasmo la proposta dei promotori dell'iniziativa e hanno partecipato in forma gratuita.

Il concerto avrà inoltre un aspetto solidale: lo scopo del video concerto è anche quello di raccogliere fondi in favore del Comitato Città di Prato Pro Emergenze Onlus.

Gli artisti e i promotori di Progetto Zero hanno deciso di donare il proprio lavoro, la propria professionalità e la propria creatività a tutti coloro che vorranno condividere questo importante e delicato momento. Anche se le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 sono state attenuate è ancora necessario sostenere le persone più in difficoltà.

Fonte: Ufficio stampa