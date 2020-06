Raffineria Eni e Cassa Integrazione, gli aggiornamenti dell'assessore Simoncini

Durante la seduta del Consiglio Comunale di oggi, giovedì 4 giugno, l’assessore comunale al lavoro e allo sviluppo economico, Gianfranco Simoncini, ha fornito alcuni aggiornamenti riguardanti le conseguenze dell’emergenza da Covid-19 sugli insediamenti produttivi e le attività lavorative presenti sul nostro territorio.

A fronte della comunicazione del consigliere Federico Mirabelli in merito alle preoccupazioni espresse dai sindacati rispetto alla situazione della raffineria Eni di Stagno, Simoncini ha informato di essersi sentito con il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini e di aver convocato, per lunedì 15 giugno, un incontro a livello regionale per discutere della situazione Eni.

All’incontro, che si terrà in videoconferenza, parteciperanno i sindacati di categoria confederali, che hanno avanzato la richiesta di incontro, e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Livorno e Collesalvetti.

“Cercheremo – ha detto Simoncini - di farci fare dai sindacati un quadro delle preoccupazioni che hanno rispetto all’indotto. Pur consapevoli delle forti contrazioni subite dal settore petrolifero a causa dell’emergenza da Covid-19, siamo molto attenti a che non ci sia una contrazione sui temi della sicurezza, della tutela ambientale e della salute dei lavoratori. E da questo punto di vista, se comprendiamo che ci possano essere allungamenti sugli investimenti, riteniamo che sulle manutenzioni debbano essere invece mantenuti quegli impegni e quelle realizzazioni finalizzate al perfetto funzionamento di un impianto così importante come quello di Stagno. Dopo l’incontro, ci riserveremo di aprire un tavolo con la Direzione aziendale”.

L’altra questione sulla quale Simoncini è intervenuto, sollecitato dalla consigliera Sorgente, riguarda il confronto con Inps sull’erogazione della Cassa Integrazione.

Simoncini (che tra l’altro aveva già attivato i rapporti con l'Inps i primi di maggio, subito dopo l’approvazione in Consiglio della mozione sugli interventi economici e fiscali per contrastare la crisi da Covid-19) ha informato di aver chiesto alla direttrice Lucia Terrosi, a nome del Sindaco, un incontro per fare il punto sulle pratiche di C.I. aperte nella nostra città, consapevoli che in questa fase è stato recuperato gran parte del ritardo iniziale derivante dalla gran mole di richieste pervenute, e per avere informazioni sullo stato dei pagamenti ai lavoratori in cassa integrazione e ai lavoratori del FIS.

“La direttrice Terrosi – ha detto Simoncini - ha accolto la nostra richiesta e la incontreremo mercoledì della prossima settimana. Mi sono riservato di riportare al Consiglio Comunale tutte le notizie che la Direttrice ci darà”.

Fonte: Ufficio Stampa