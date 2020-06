Restate quest'estate a Montespertoli: cinema, degustazioni e passeggiate all'aperto

Dopo il lancio del logo che identificherà l'estate 2020 a Montespertoli dal nome - Restate quest'estate -, l'Amministrazione Comunale è pronta ad annunciare i principali eventi dei prossimi mesi.

'Ci siamo detti che serviva offrire una grande estate con eventi tutte le sere che per valorizzare tutto il territorio saranno infatti organizzati dal centro storico alle frazioni e di diverse tipologie: teatro, cinema, degustazioni del nostro Chianti, passeggiate e cene con musica all'aperto.' dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Il primo evento sarà sabato 13 giugno con la Passeggiata di "primavera" organizzata dalla Pro Loco di Montespertoli per ammirare e riscoprire, in totale sicurezza, le bellezze del nostro territorio.

Dal 17 giugno al 20 agosto 'Estate in Centro' a cura dell'Associazione Commercianti: ogni mercoledì una cena all’aperto nel centro di Montespertoli con specialità e prodotti locali, musica dal vivo, negozi aperti e animazione per bambini.

Luglio e agosto saranno anche i mesi del 'Cinema sotto le stelle' nel capoluogo e dei concerti di MOMU - Montespertoli Musica Estate in giro per le frazioni di Anselmo, Botinaccio, Coeli Aula, Fornacette, Il Pino, Lucignano e Ortimino.

Il Festival Amedeo Bassi, leggermente posticipato, si terrà in Piazza Machiavelli dal 7 al 10 agosto ed avrà un taglio prettamente lirico e classico con balletti, concerti e opera. Per la notte di San Lorenzo si terrà il tradizionale appuntamento con 'Calici di Stelle' in collaborazione con la Pro Loco di Montespertoli e la Filarmonica Amedeo Bassi.

L'Amministrazione Comunale sta progettando anche ulteriori iniziative in collaborazione con le aziende vitivinicole per tour guidati e degustazioni delle cantine e con le associazioni culturali per creare un ricco programma all'insegna del teatro e della lettura.

La prossima settimana uscirà il programma completo di questa strana nuova estate ma tutta da vivere, rimanete sintonizzati con il sito del Comune di Montespertoli e la pagina facebook 'A Montespertoli' dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa