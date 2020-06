Restyling borghi storici in dirittura d'arrivo a Barberino Tavarnelle

Non c’è Chianti, non c'è Valdelsa senza borghi, torri, vicoli e palazzi storici. La storia che avvolge maestosa la bellezza della campagna fiorentina è l'elemento che unisce il territorio di Barberino Tavarnelle e costituisce il punto centrale da cui l'amministrazione comunale riprende la sua ampia opera di riqualificazione dei centri urbani, nuclei di interesse storico-artistico disseminati tra le colline, interrotto dalla crisi sanitaria del Coronavirus. Avanzano spediti verso la conclusione i lavori di risistemazione di via Senese, nel borgo medievale di San Donato in Poggio, per i quali la giunta Baroncelli ha stanziato una somma complessiva pari a euro 200mila.

L'intervento che ha previsto la realizzazione dei sottoservizi, del marciapiede e di una nuova pavimentazione in lastricato, è in dirittura di arrivo. A fare il punto del cantiere, in fase di ultimazione, è l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani. “Via Senese sta acquisendo un nuovo look – dichiara l’assessore - orientato ad una fruizione sicura e sostenibile, senza perdere le peculiarità delle sue antiche origini. Una strada bella e confortevole, a misura di pedone, antica e moderna allo stesso tempo, era ciò che avevamo prospettato per uno dei luoghi più pregiati del nostro territorio. Il tratto interessato dall'opera pubblica è quello compreso tra la piazzetta del circolo, piazza Pozzo nuovo, e l'antica porta di accesso al borgo medievale Porta Senese. Stiamo completando il marciapiedi, la pavimentazione ed entro qualche settimana passeremo all'illuminazione e al posizionamento delle fioriere autoilluminanti”.

Step conclusivi anche per il percorso di valorizzazione del borgo di Noce. “Abbiamo completato la nuova rete acquedottistica che attraversa il borgo, in collaborazione con il gestore del servizio idrico integrato Publiacqua - fa sapere l'assessore - al momento stiamo intervenendo sulla realizzazione del marciapiedi. Entro l'estate completeremo l'intervento, che ha richiesto una spesa pari a euro 150mila, che in battuta finale prevede l'installazione dell'illuminazione pubblica a led”.

Obiettivi di messa in sicurezza sono stati raggiunti per la località Pietracupa dove il Comune ha realizzato, per un investimento pari a circa euro 80mila, il nuovo sistema fognario acquedottistico e risistemato il marciapiedi in modo da aumentare le condizioni di sicurezza per i pedoni. “Ambiente, da vivere in maniera lenta e consapevole, e cultura millenaria da conservare, valorizzare e promuovere nella contemporaneità: è questo il comune denominatore alla base di ogni nostra scelta - conclude il sindaco David Baroncelli - con gli investimenti in corso e in fase di completamento poniamo al centro delle priorità la bellezza e la sicurezza dei borghi di Barberino Tavarnelle. Un invito a tornare a vivere a pieno i nostri spazi ed un'operazione di valorizzazione tesa al rilancio, necessaria ora più che mai, delle nostre eccellenze, in grado di accogliere e proporre ai visitatori un'esperienza totalizzante che unisca paesaggio, storia e tradizioni locali”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino