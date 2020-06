Riapre al pubblico la biblioteca di Ponsacco

Da venerdì 5 giugno 2020 la Biblioteca Comunale di Ponsacco riapre al pubblico. Il Comune di Ponsacco e la Cooperativa Coop. Culture, che gestisce le strutture della Rete Bibliolandia, hanno lavorato insieme in questi giorni per predisporre al meglio gli spazi e il servizio, nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Da domani quindi potremo ripartire garantendo un accesso sicuro per i lettori e gli operatori.

La biblioteca riaprirà al momento con il seguente orario provvisorio - lunedì e venerdì 14.00-18.00, mercoledì 10.00-18.00, sabato 9.30-12.30 – e sarà aperta come punto prestiti e restituzioni. Le aule studio invece rimarranno chiuse, come prescritto dalla normativa attualmente vigente.

Per accedere alla biblioteca sarà necessario rispettare le consuete prescrizioni di sicurezza come indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale, accedere uno alla volta e igienizzarsi le mani con il gel disinfettante messo a disposizione. L’accesso in sicurezza sarà garantito tra l’altro dalla separazione tra ingresso e uscita, così come indicato dalla segnaletica appositamente introdotta, e dalle modalità di prestito e restituzione.

In particolare per agevolare il lavoro dei bibliotecari ed evitare il formarsi di code all'ingresso vi raccomandiamo di prenotare previamente i libri e i dvd che volete prendere in prestito in modo che siano già pronti per il ritiro. Per prenotare e avere suggerimenti di lettura potete inviarci un messaggio sul nostro profilo Facebook “Biblioteca di Ponsacco”, scriverci una mail a biblioteca@comune.ponsacco.pi.it oppure chiamarci durante gli orari di apertura al numero 0587-730332. Troverete un bibliotecario pronto a darvi una mano. Quando i libri prenotati saranno pronti per il ritiro verrete avvisati con un sms o una mail.

Il nostro catalogo on line è sempre consultabile all’indirizzo https://bibliolandia.comperio.it/, dal quale potete sempre vedere quali e quanti libri sono disponibili in biblioteca. La prenotazione online da questo portale al momento non è possibile, tuttavia accedendo con le credenziali a mydiscovery potrete invece visionare la vostra situazione dei prestiti e delle prenotazioni.

Chi avesse perso le proprie credenziali o le avesse dimenticate potrà rivolgersi al servizio di assistenza telefonica o inviare una mail a biblioteca@comune.ponsacco.pi.it.

Si specifica che in questo momento il prestito interbibliotecario è momentaneamente sospeso. Ciò significa che sarà possibile prendere in prestito solo i libri e i DVD presenti all’interno della Biblioteca di Ponsacco.

Infine ecco le modalità per la restituzione: una volta in biblioteca sarà sufficiente comunicare nome e cognome al bibliotecario e inserire in autonomia e sicurezza il libro o il dvd nel box dedicato.

I materiali restituiti non saranno subito disponibili per un nuovo prestito ma dovranno rimanere in giacenza in biblioteca per un periodo di 10 giorni, una “quarantena” che garantisce la salubrità dei nostri materiali.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa