Riapre l'Ambulatorio degli stomizzati all'ospedale San Jacopo

Vivere con un'apertura sulla parete addominale che mette in comunicazione l'intestino con una sacca di raccolta. Sono gli stomizzati, persone che convivono appunto con la "stomia" in seguito a patologie oncologiche o a malattie infiammatorie croniche. Per queste persone sono riprese al San Jacopo da alcuni giorni le attività infermieristiche ambulatoriali.

“Questo è un importante traguardo che siamo lieti di annunciare ai cittadini pur avendo garantito, in piena emergenza COVID, la presa in carico dei pazienti con problematiche urgenti attraverso la rete territoriale degli Infermieri di Famiglia e Comunità e della Cure Domiciliari” spiega Monica Chiti, Dirigente delle Professioni Infermieristiche.

L’ambulatorio viene implementato nel presidio ospedaliero pistoiese all’interno dell’Asl Toscana Centro per consentire una corretta continuità del percorso di cura della persona con enterostomia ed urostomia, garantendo così una appropriata e competente presa in carico ed un adeguato supporto professionale dopo la dimissione verso il domicilio.

Nell'Ambulatorio i pazienti, uomini e donne, seguiti dagli infermieri imparano a gestire la loro problematica e a condurre una vita normale praticamente normale.

“L’attività svolta, -aggiunge la coordinatrice Mariella Margelli, -riguarda prevalentemente l’educazione alla gestione stomia, follow up ad un mese, tre mesi, sei mesi ed un anno dall’intervento, gestione e trattamento delle complicanze legate alla stomia e interventi riabilitativi. Inoltre, in presenza del medico di riferimento, vengono effettuate prescrizioni e rinnovi delle forniture di presidi per enterostomie ed urostomie; da sottolineare la presenza, su richiesta, nei vari setting di degenza per consulenze in casi complessi e gestione delle urgenze”.

L’ambulatorio è seguito da tre infermiere esperte enterostomiste, Mariolina Di Massimo, Mascia Biagini e Barbara Chimenti ed è situato all’interno dell’Ospedale San Jacopo Pistoia (Poliambulatorio lato B piano terra, stanza n 6).

Attualmente l'Ambulatorio è aperto con appuntamento ogni martedì mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ogni 15 gg. ed il sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00 in alternanza al giovedì.

