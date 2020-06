Riparte lo sport a Montelupo, rigidi protocolli per evitare i contagi

Per mesi atleti e sportivi si sono allenati da casa grazie ai collegamenti video. In questi giorni, finalmente potranno tornare nelle strutture pubbliche di Montelupo Fiorentino.

Lo scorso 26 maggio l’associazione ASP ha iniziato nuovamente gli allenamenti di ginnastica artistica e ritmica al Palazzetto Sergio Bitossi, fatti a piccoli gruppi di atlete esperte, per testare le procedure.

Da questa settimana sono ripartiti tutti, tranne le piccolissime atlete, difficili da gestire in questa situazione. Per garantire la massima sicurezza è stato affidato a un professionista la predisposizione di un protocollo che tiene conto delle linee guida nazionali e delle indicazioni delle singole federazioni sportive.

Dal 1 giugno ha riaperto anche la sala pesi e da mercoledì 3 maggio sono tornate in campo anche le atlete della pallavolo, anche se al momento non potranno giocare in squadra ma potranno fare solamente la parte dei fondamentali individuali. Al fine di consentire ad un numero maggiore di atleti di allenarsi contemporaneamente alcune attività sono state spostate nell’area esterna.

Un nuovo inizio anche per la Acsi atletica sport toscana all'interno dello Stadio Castellani, che ha ripreso le attività lo scorso 1 giugno. Previsti allenamenti diversificati in base all'età e alla categoria.

Il 3 giugno, come previsto dalla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) sono ripresi gli allenamenti dei ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale.

Tutti gli atleti accedono al campo seguendo un protocollo di accessi scaglionati evitando assembramenti. Le attività dell’associazione, comunque, non si sono mai fermate sono proseguite in remoto con stessa cadenze e orari al fine di mantenere le abitudini dei ragazzi disabili.

«Finalmente riparte anche lo sport! Per settimane abbiamo desiderato di poter fare movimento, abbiamo scaricato tutorial on line e fatto videolezioni in salotto o sul balcone di casa. Dall’inizio di giugno le strutture sportive riaprono. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e allo sforzo delle associazioni che hanno voluto nel più breve tempo possibile dare una risposta ai bisogni dei nostri ragazzi. Hanno saputo adattarsi ad una situazione surreale, hanno sostituito le loro abitudini, hanno rinunciato agli amici e allo sport. Credo che riaprire gli impianti, seppur con le dovute precauzioni, sia un modo per recuperare un senso di normalità ed è un segnale importante per l’intera comunità», afferma l’assessore allo sport Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa