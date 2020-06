Saldi, Confartigianato “Bene scelta Regione Toscana, ora ripensare al sistema”

“Un plauso da parte di Confartigianato Firenze alla decisione della Regione di posticipare al 1° agosto l'inizio dei saldi. Una scelta che di fatto era inevitabile alla luce dello scenario che stiamo vivendo. Questa potrebbe essere l'occasione per rimettersi ad un tavolo e ripensare al sistema dei saldi che nascono tradizionalmente come svendita di fine stagione ma che con il tempo si sono trasformati in un momento di acquisto nel bel mezzo della stagione sia invernale che estiva.” E' quanto dichiarato da Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, che commenta così la scelta della Regione Toscana di posticipare al 1 agosto 2020 l'inizio dei saldi di fine stagione estiva.

Fonte: Confartigianato Firenze