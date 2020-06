Saldi dal 1 agosto, da Fismo Confesercenti il plauso alla Regione

“Mai come quest’anno posticipare l’inizio dei saldi può rappresentare un solido aiuto alla ripartenza del nostro settore. Il ringraziamento alla Regione Toscana ed all’assessore Stefano Ciouoffo è doveroso e sincero”.

Così Fabio Tinti, Presidente Fismo Toscana, commenta la delibera odierna con la quale la Regione Toscana ha spostato l ’avvio dei saldi estivi al 1° agosto, rispetto alla data prevista e cioè il 4 luglio.

“Abbiamo sempre parlato della necessità di un cambiamento nella politica dei saldi, ha continuato Tinti, chiedendo in più occasioni di riportare i saldi a fine stagione, limitarne la durata, rendere tutto chiaro e trasparente è semplice, nell’interesse di tutti. Regione Toscana ed assessore Ciuoffo hanno condiviso queste richieste, in un momento nel quale ogni decisione può rappresentare molto per il futuro della categoria”.

Fonte: Confesercenti Toscana