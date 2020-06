Scuola, mensa, trasporto: le novità a Castelfranco per il 2020-21

Il Comune di Castelfranco di Sotto informa che fino al 10 luglio 2020 è possibile effettuare l’iscrizione ai servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020/21.

Novità di quest'anno. Le domande di iscrizione dovranno essere ripresentate da tutti gli utenti, non sono più rinnovabili automaticamente di anno in anno, sia per il servizio mensa che per il servizio trasporto.

Sono previste delle agevolazioni tariffarie sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e del numero di figli iscritti al servizio. Per ricevere l’agevolazione, sarà necessario rilasciare l’autorizzazione all’amministrazione Comunale (al momento dell’iscrizione) ad acquisire la certificazione ISEE direttamente da INPS.

TRASPORTO

È ammessa l’iscrizione al servizio di trasporto di utenti residenti nei Comuni limitrofi, dopo aver dato priorità ai residenti e a condizione che i richiedenti usufruiscano di fermate ubicate all'interno del territorio comunale.

Entro l’inizio dell’anno scolastico verrà comunicato il piano annuale del trasporto con le indicazioni degli orari, delle fermate e dei percorsi degli scuolabus. Il trasporto a domicilio viene effettuato solo per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia. Per gli altri la salita e la discesa dallo scuolabus avviene unicamente nei punti di fermata stabiliti dall’Amministrazione Comunale.

Alla fermata i ragazzi devono essere accompagnati all’andata/presi in carico al ritorno da un genitore o persona adulta autorizzata. Esclusivamente per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado è ammessa la discesa autonoma: in tal caso i genitori, al momento della richiesta, autorizzano con espressa dichiarazione l’Ente a far scendere il figlio anche in assenza del medesimo o loro delegato, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.

MENSA

Per patologie specifiche, motivi religiosi o culturali è possibile chiedere variazioni al menù ordinario della mensa, usufruendo di diete speciali. In caso di dieta speciale per motivi di salute deve essere presentato anche il certificato medico che attesti esigenze alimentari differenziate.

Nelle Scuole dell’Infanzia viene fornita a tutti i bambini la merenda a metà mattinata. I genitori che non intendono iscrivere i propri figli al servizio mensa, devono compilare il modulo Progetto Merenda, specificando se i propri figli necessitano di un regime alimentare differenziato ed allegando, se necessario, il certificato medico.

Modalità di presentazione delle iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma web, al seguente link https://castelfrancodisotto.comune-online.it/ (compatibile sia per pc che smartphone).

L’invio della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24:00 del 10 luglio 2020.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa