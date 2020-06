Sicurezza lungo la Cassia, 185mila euro per la viabilità di San Casciano

Sicurezza stradale al centro del piano degli interventi messi in campo dal Comune. Sono partiti i lavori finalizzati alla sistemazione della banchina e alla realizzazione del camminamento pedonale che consentirà di percorrere in sicurezza il tratto della viabilità, una delle principali arterie di collegamento del territorio chiantigiano, che dalle prime abitazioni poste all’ingresso al paese, venendo dalla località Bargino, arriva alla sede degli agenti della Polizia locale. Un investimento, finanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito di uno specifico bando di rilevanza pubblica sulla sicurezza stradale, cui il Comune aveva partecipato stanziando una parte della risorsa complessiva pari a 185mila euro.

“La sistemazione della banchina, finalizzata alla realizzazione di un nuovo camminamento, è un intervento importante e necessario – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – l’opera, che permette la realizzazione di un nuovo camminamento necessario ad incrementare le condizioni di sicurezza lungo un tratto urbano della viabilità regionale, è reso possibile dalla sinergia finanziaria tra Regione e Comune. La creazione del nuovo percorso a disposizione dei pedoni consentirà anche di risanare e ripristinare alcuni punti di via Cassia nel tratto che attraversa il centro abitato”. Il tratto si estende dal numero civico 5 di via Cassia fino alla zona ex Macelli, piazza Matteotti.

Altri interventi in corso

Per quanto attiene alla fruibilità delle aree pubbliche il Comune sta lavorando alla sistemazione dei posti auto nell’area del Parco del Poggione, antistante il palco. L’obiettivo è quello di favorire cittadini e residenti incrementando gli stalli disponibili per la sosta. Sul fronte manutenzione ordinaria e straordinaria, altri lavori in fase di esecuzione sono quelli che vedono i dipendenti dell’area tecnica del Comune intervenire nelle aree interne ed esterne delle scuole del territorio comunale per la realizzazione di alcune opere di risistemazione e ripristino da effettuare in base alle specifiche esigenze dei singoli edifici, condivisi con la dirigenza scolastica e il personale docente. Il piano delle opere di manutenzione, iniziato con la sospensione delle attività scolastiche determinata dall’emergenza sanitaria, sta interessando via via tutti i plessi. Al momento gli operai comunali sono al lavoro nelle scuole dell’infanzia di Mercatale e Montefiridolfi.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino