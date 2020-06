Abc Castelfiorentino, staff a lezione di sicurezza: pronti a ripartire

Ormai si tratta davvero di giorni.

Terminate le procedure di sanificazione e messi a punto tutti i protocolli, famiglie e tesserati saranno contattati per la ripresa dell’attività sportiva, prevista in tutta la prossima settimana.

Questo pomeriggio, intanto, l’intero staff gialloblu ha partecipato ad un incontro organizzato dalla società con il dott. Federico Dezi, esperto in tecniche della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, con cui è stato visionato nei dettagli il protocollo FIP-FIPIC e sono state discusse tutte le disposizioni da adottare in materia di igiene e sicurezza.

Nei prossimi giorni, con il suo supporto, norme e procedure saranno organizzate in modo tale che, indicativamente dalla metà della prossima settimana, tutti i gruppi potranno riprendere l’attività in sicurezza.

La società ringrazia il dott. Federico Dezi per la professionalità e la disponibilità preparandosi, finalmente, a riaprire le porte del PalaBetti.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa