Strade inondate e distrutte all'Abetone: il grido d'aiuto del sindaco

È un grido di aiuto quello che lancia il sindaco di Abetone Cutigliano, Diego Petrucci, sui social.

A causa del maltempo che si è abbattuto tra la serata di ieri, 4 giugno, e nella notte in Garfagnana e nelle province di Pistoia e Lucca (Maltempo danni), una strada è andata completamente distrutta e si contano migliaia di euro di danni.

Ecco le parole del sindaco: "Chiediamo Aiuto!!! Finché non lo vedi non ci puoi credere, la Forza devastante della natura non può essere spiegata se non la vedi. Abbiamo danni per svariate centinaia di migliaia di euro! Strade inghiottite dall’acqua, illuminazione pubblica, guard rail, ponti pedonali spariti nel nulla. Eravamo pronti a ripartire per l’ennesima volta ma questa volta è veramente dura!!! Quella che vedete in foto fino a ieri era una strada!!! Per favore condividete!!! Abbiamo bisogno di aiuto!!!! Viva la montagna!".