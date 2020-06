Al via il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile fino all’area dei Renai e via Pistoiese

Al via il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile che metterà in collegamento quanto già realizzato dal Comune di Firenze fino all’area dei Renai e via Pistoiese.

“Lo sviluppo della mobilità sostenibile è una fra le nostre priorità”, afferma l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici Andrea Di Natale. “Un progetto di miglioramento degli spazi urbani che permetterà ai cittadini una libera circolazione e l’utilizzo di aree al momento poco godibili. Un collegamento di importante valenza locale, ma anche un tratto fondamentale, a cui ne seguiranno altri, di una rete ciclabile di respiro metropolitano, regionale e interregionale, che vede nel Parco dei Renai e nel centro di Signa un fulcro strategico ed elemento di congiunzione tra la direttrice Nord-Sud (ciclovia del Sole) e quella Est-Ovest (ciclopista dell’Arno)”.

Lo sviluppo complessivo del tracciato - di circa 4200 m – prevede la realizzazione di un percorso ciclabile che comprenda aree marginali, situate in ambito periurbano ed extra-urbano, esternamente all’infrastruttura arginale del Fiume Bisenzio e si compone di tre tipologie. Il primo tratto, che congiunge il ponte carrabile di accesso all’area dei Renai lungo il viale dell’Arte della Paglia fino a 150 metri dopo la stazione di rifornimento posta in destra, si presenta come percorso in parte ciclabile e in parte promiscuo pedoni e ciclisti. La seconda porzione – con fondo stabilizzato in Glorit - comprende il tratto successivo di Via Arte della Paglia fino all’interruzione della viabilità esistente, all’intersezione con Via Amendola. Nell’ultimo tratto il progetto si inserisce in un contesto promiscuo pedoni, ciclisti e veicoli sulla Strada Vicinale della Monaca. Anche in questo tratto, il fondo sarà stabilizzato con catalizzatore Glorit.

Il progetto, co-finanziato dalla Regione Toscana, si inserisce all’interno dei numerosi interventi di miglioramento viario previsti dall’amministrazione comunale.

Il sindaco Fossi: “Possiamo davvero essere orgogliosi di aver gettato le basi per la realizzazione di questo lavoro. Un’impresa di grandissimo respiro che mette in connessione punti nevralgici del territorio e crea un canale sfogo sulla viabilità urbana”.

Il sindaco

Giampiero Fossi



