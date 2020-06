Il castelfranchese Amedeo Tessitori firmerà con la Virtus Bologna

Un pezzo di Castelfranco di Sotto andrà in una delle società di basket più gloriose d'Italia. Amedeo Tessitori giocherà nella Virtus Bologna. Ancora vanno limati gli ultimi dettagli ma il castelfranchese è vicino a un contratto pluriennale con le VuNere. Su di lui si era speculato a lungo a livello di mercato, si era parlato di Spagna ma andrà alla Segafredo.

Tessitori, nato a Pisa nel 1994, ha vissuto a lungo a Castelfranco di Sotto (e a Staffoli, Santa Croce sull'Arno, dove ha frequentato le scuole). Uno dei migliori prospetti cestistici venuti fuori dal Comprensorio del Cuoio firmerà con la Virtus Bologna e cercherà di riportarla agli antichi fasti.

Amedeo Tessitori giocava a Treviso, dove ha vinto una Coppa Italia nel 2019, ma è cresciuto a Siena. Dopo un giro d'Italia tra Sassari, Forlì, Caserta, Cantù e Biella, arriva la grande chance con Bologna. Ha già conquistato la Nazionale, adesso proverà a prendersi anche il calore dei tifosi della Virtus.

La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma ci sono quasi tutti i crismi dell'ufficialità. La Virtus Bologna gioca in Serie A ed è una delle squadre più titolate della storia in Italia. Era in testa al campionato quest'anno, ma l'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto.

Gianmarco Lotti