Assemblea lavoratori Fratelli Neri: proclamato lo stato di agitazione

I lavoratori della Fratelli Neri, riunitisi ieri sera in assemblea, hanno dato mandato alla segreteria Filt-Cgil provincia di Livorno di proclamare lo stato di agitazione. La situazione sta diventando insostenibile. All'azienda chiediamo la sospensione delle disposizioni di riordino del servizio di rimorchio messe in atto a seguito dell'emanazione dell'ordinanza 5/2020 da parte della Direzione marittima di Livorno. La recente riorganizzazione del servizio messa in atto dalla Fratelli Neri comporta infatti il taglio giornaliero di due rimorchiatori e di conseguenza la necessità di un ricorso ancora più esteso agli ammortizzatori sociali rispetto a quanto previsto con l'intesa dello scorso 17 aprile. Un duro colpo per le già critiche condizioni economiche dei settanta dipendenti. All'azienda chiediamo pertanto di assumersi le proprie responsabilità e di fare marcia indietro sul riordino del servizio di rimorchio

Giuseppe Gucciardo,

segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno