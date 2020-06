Bofrost Italia dona 30mila euro in buoni acquisto ai professionisti dell’Aou Senese impegnati nell’area Covid

1000 buoni acquisto del valore di 30 euro l’uno per i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese impegnati nell’area Covid. È la donazione di Bofrost Italia destinata agli operatori del policlinico Santa Maria alle Scotte: un gradito gesto di generosità, del valore complessivo di 30mila euro, che si aggiunge ai 10mila euro già donati dalla stessa Bofrost nel mese di aprile.

«Si tratta di un piccolo gesto per ringraziare gli operatori sanitari di tutto l’impegno che mettono quotidianamente nel loro lavoro», dicono Giovanni Cappelli e Davide Giandomenico, rispettivamente area manager Toscana e responsabile della filiale di Barberino Val d’Elsa di Bofrost Italia, aggiungendo poi che «la decisione di mettere a disposizione i buoni acquisto nasce dalla volontà dell’azienda riconoscere il grande sforzo profuso dai professionisti delle Scotte che, in prima linea, hanno anche messo a rischio la propria salute per poter aiutare gli altri».

Ringraziamenti per la donazione sono arrivati dal direttore amministrativo dell’Aou Senese Maria Silvia Mancini, presente alla consegna insieme al professor Federico Franchi, coordinatore area Covid, e al responsabile infermieristico Angelo Nuzzo.

Fonte: Aou Siena