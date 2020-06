Canto in streaming su Idagio: il concerto del Maggio Musicale

Il Maggio Musicale Fiorentino annuncia il programma del concerto che sarà trasmesso in diretta streaming e diffuso sulla piattaforma IDAGIO - un importante servizio di musica classica on line - che con il Teatro del Maggio, lancia la Global Concert Hall, una nuova sala da concerti virtuale a disposizione del pubblico di tutto il mondo, il 7 giugno 2020, alle ore 20.

Il tenore Francesco Meli con l’Orchestra del Maggio e la direzione di Marco Armiliato affronteranno un programma interamente dedicato a Giuseppe Verdi e che prevede arie e sinfonie da La forza del destino, Il trovatore, Simon Boccanegra, La traviata, Macbeth, Nabucco, Luisa Miller, I vespri siciliani I Lombardi alla I Crociata, Un ballo in maschera e la sorpresa di un bis svelato solo all’ultimo momento. Da questo concerto verrà inciso un disco.

Francesco Meli e Marco Armiliato (che accompagnava al pianoforte Ambrogio Maestri e al quale il Maggio ha affidato la direzione della futura ripresa di La rondine di Giacomo Puccini) avevano già preso parte al grande concerto di canto organizzato dal Maggio il primo maggio scorso. Francesco Meli è atteso per le recite di Ballo in maschera che potrebbero aver luogo in forma di concerto nel prossimo mese di luglio nella cavea del Teatro del Maggio. Il concerto del 7 giugno che segna la ripresa dell’attività del Maggio è il primo di una serie successiva di altri concerti che saranno sempre offerti al pubblico con la medesima modalità in streaming e che vedranno la presenza del maestro Zubin Mehta sul podio.

I biglietti per il 7 giugno sono disponibili sulla piattaforma al prezzo di 9.90 euro e il concerto sarà fruibile dal pubblico per 24 ore.

