Capraia e Limite, al via i centri estivi dal 29 giugno

Il Comune di Capraia e Limite sta co-progettando, insieme alle associazioni, i centri estivi che si svolgeranno dal 29 giugno al 7 agosto ed abbracceranno due fasce d’età.

I centri estivi si svolgeranno, nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dal Governo, alla scuola dell’infanzia al Praticcio a Limite sull’Arno per la fascia 3-5 anni e alla scuola primaria “C.Corti” a Capraia Fiorentina per la fascia 6-11 anni. Per fasce di età degli iscritti 3-5 anni si intendono i bambini che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la scuola dell’infanzia; per fasce di età degli iscritti 6-11 anni si intendono i bambini che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato una classe della scuola primaria.

L’avviso per presentare le domande, e l’offerta di proposte, sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune. La possibilità di frequenza ed iscrizione è in blocchi di 2 settimane, 3 blocchi composti da 2 settimane ciascuno.

“I nostri uffici, ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Angela Centi, stanno lavorando ogni giorno per realizzare questo obiettivo: offrire il servizio dei centri estivi in completa sicurezza. Il nostro punto di partenza sono le linee guida di sicurezza sanitaria, requisito imprescindibile per restituire ai bambini ed ai ragazzi una dimensione relazionale che interrompa gli effetti dell'isolamento che in questi mesi hanno sofferto. La progettazione riguarda la fascia di età 3-11 anni e si basa sull'approccio outdoor education, che preveda la possibilità di utilizzare ampi spazi esterni, così da poter lavorare con un maggior numero di gruppi composti da meno bambini”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa