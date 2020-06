Cascina darà la cittadinanza onoraria al dottor Dal Canto

Approvata all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria per riconoscere il valore e l’importanza che il dottor Dal Canto ha avuto e continua ad avere per l’intera comunità cascinese.

L’Arma dei Carabinieri delle Stazioni di Cascina e Navacchio svolgono un’ impegno quotidiano e fondamentale nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Comune, con spirito di sacrificio e abnegazione.

“Il compito delle Istituzioni è quello di lavorare e collaborare con le forze dell’ordine e riconoscere il loro valore e la loro importanza” dichiara la Presidente Meini.

Un atto di riconoscenza presentato dalla Presidente del Consiglio Comunale Elena Meini e condiviso dall’intero Consiglio Comunale.

Il Dott. Dal Canto, presta servizio a Cascina dal 2009 ,commenta Elena Meini e in questi anni ha portato alto in nome della nostra città in più occasioni.

Ha ricevuto per esempio nel 2016, il più importante riconoscimento a cui può aspirare un Comandante di Stazione come miglior Comandante distintosi nelle attività d’Istituto proprie dell’Arma e nel 2018 a Scandicci l’attestato di merito da parte dell’ Associazione Nazionale “Penelope” per la sensibilità, la professionalità e l’umanità dimostrata verso i familiari di persone scomparse. Era arrivato il momento che anche la sua comunità riconoscesse il suo operato, la sua professionalità e soprattutto la sua umanità.

Approvato l’atto, l’Amministrazione Comunale si adopererà affinchè il conferimento arrivi prima della fine del mandato e appena sarà possibile svolgere un consiglio direttamente nella Sala Consiliare per far così partecipare il Consiglio Comunale e l’intera comunità.

Fonte: Ufficio stampa