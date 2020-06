Cascina, le farmacie comunali investono sul territorio

Il consiglio comunale di Cascina, con il voto della maggioranza, ha deliberato favorevolmente all’acquisizione della sede della farmacia comunale sita su viale Comaschi. Sogefarm srl, società che gestisce le quattro farmacie comunali, acquisterà pertanto il fondo piano terra e primo piano, consentendo lo sviluppo e l’incremento delle aree commerciali, operative ed amministrative. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco f.f. Dario Rollo che ha a sé la delega alle società partecipate. Continua il trend positivo delle farmacie comunali.

Numeri in attivo, fatturato che cresce, utili in aumento, maggiori contributi ai progetti sociali e più servizi ai cittadini, ed ora anche investimenti importanti per continuare a crescere. Il piano industriale 2017-2021 ha tra gli obiettivi societari quello dell’aumento del valore patrimoniale tramite l’acquisto di un immobile al fine di incrementare l’area espositiva e di magazzino, creare un’area a destinazione ambulatori, uffici amministrativi e da adibire alla formazione. Anche il Documento Unico di Programmazione 2018-2021, approvato dalla maggioranza del consiglio comunale a luglio 2018, aveva dato come obiettivo la crescita e lo sviluppo con il miglioramento degli indici economici e patrimoniali.

“Il lavoro condotto in questi anni, premia la società e il comune di Cascina – afferma Rollo. Con questa operazione, sulla quale lavoriamo da tempo, garantiremo alla società una maggiore stabilità e le basi per un ulteriore sviluppo futuro. Anche da un punto di vista economico e logistico, l’operazione porterà ottimi benefici. Sul conto economico si otterrà un notevole taglio dei costi andando ad eliminare la voce di spesa di affitto locali. Logisticamente si realizzerà un’area magazzino interna, per uffici e ambulatori e si migliorerà e consoliderà la clientela fidelizzata. Si amplieranno ed implementeranno nuovi reparti, in particolare cosmesi-igiene, banco dispensatore farmaco, naturale, integratori sport, sanitaria e linea bimbo. Si amplierà l’area magazzino che libererà gli spazi al pian terreno attualmente adibiti alla conservazione dei prodotti per consentire l’espansione commerciale attualmente in crescita. Si amplierà l’offerta dei servizi rivolti al pubblico, nello specifico dei servizi di autoanalisi quali glicemia, colesterolo trigliceridi, creatinina, emoglobina, ecc. Si amplieranno gli spazi ad utilizzo ufficio, in particolare gli uffici amministrativi, l’archivio, aree per coordinamento e riunioni del personale e incontri istituzionali aziendali. L’operazione del valore di 500 mila euro è interamente sostenuta dalla società grazie alle risorse accantonate negli ultimi anni che permettono l’acquisto senza far aumentare l’indebitamento attuale. I numeri ottenuti fino ad oggi, dimostrano l’ottima gestione societaria. A breve approveremo anche il bilancio 2019 e, dalla prima bozza, risulterebbero dei dati da record mai raggiunti in precedenza. Un ringraziamento va all’amministratore unico, dott. Marco Ruocco, ai consulenti aziendali e a tutto il personale delle farmacie, che con la loro professionalità ed impegno, concorrono al raggiungimento di questi risultati – conclude Rollo

Fonte: Comune di Cascina