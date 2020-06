Comprensivo 2 di Poggibonsi, il giornalino 'Leo Scoop' premiato dall'ODG

Grandi notizie per il Comprensivo 2 di Poggibonsi! “Leo Scoop”, il giornalino online della Scuola Secondaria di I grado “L. da Vinci”, è risultato tra le 25 scuole vincitrici per la secondaria di I grado del Premio Nazionale “Il Giornale e i giornalismi nelle Scuole” organizzato dall'Ordine dei Giornalisti. “È stata una grande emozione scoprire che il nostro giornalino ha vinto un premio così importante, a dire il vero il più importante, perché tributato proprio dai professionisti dell'informazione”, ha affermato la prof.ssa Rita Aminti docente referente del progetto. Leo Scoop è stato ideato nel 2016 proprio da lei e dal professor Enio Scopolini come progetto didattico per le classi 2A e 2F e poi negli anni è diventato sempre più la voce di tutti gli alunni ed i docenti della scuola. “Purtroppo quest'anno la XVII edizione del premio deve fare i conti con il coronavirus e non potrà tenersi la consueta manifestazione a Cesena dove i nostri studenti avrebbero potuto incontrare alcuni direttori dei più importanti giornali italiani ed i vertici del Consiglio Nazionale dei Giornalisti e si sarebbero potuti confrontare con tanti altri ragazzi provenienti da da ogni parte d'Italia”. Le 75 scuole selezionate (25 per ogni ordine di scuola) tra le oltre 500, sono manifestazione di un crescente interesse per l'informazione e di una grande vitalità delle scuole sempre al passo con i tempi e la realtà che le circonda. Intanto per leggere Leo Scoop basta cliccare sul seguente link: giornalandoblog,wordpress.com. Per conoscere tutte le altre scuole selezionate: https://www.odg.it/

LA COMUNICAZIONE UFFICIALE

Siamo lieti di comunicare che il giornale scolastico realizzato dai ragazzi della vostra scuola è stato scelto tra i vincitori della XVII edizione del concorso “Il giornale e i giornalismi nelle scuole” bandito anche quest'anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Sul sito www.odg.it sono disponibili gli elenchi delle scuole vincitrici, suddivise per grado scolastico.

La notizia è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook del Consiglio nazionale @ODG.OrdinedeiGiornalisti A breve provvederemo all’invio, per posta ordinaria, del diploma e della medaglia intitolati alla scuola, che purtroppo quest'anno per l'emergenza sanitaria non abbiamo potuto consegnarvi nella tradizionale cerimonia. Nel congratularmi, a nome dell'Ordine nazionale dei giornalisti, per il risultato ottenuto dal vostro giornale scolastico, invio gli auguri per una serena estate.

Il Segretario del Cnog Guido D’Ubaldo