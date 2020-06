Cordone e Manuelli (Lega) ricordano il militante Mario Infante a 4 anni dalla sua scomparsa

Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI in quota Lega) e Marco Manuelli (Capogruppo consiliare Lega al Comune di Gambassi Terme), ricordano il militante, Mario Infante a 4 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 6 giugno 2016. Infante che aveva trascorso la sua gioventù a San Quirico in Collina nel Comune di Montespertoli, era un ottimo organizzatore e per circa 7 anni aveva collaborato strettamente con Marco Cordone per quanto riguarda il coordinamento dell'attività politica sul territorio. Cordone e Manuelli lo ricordano come persona buona e generosa e fratello di tante battaglie politiche in anni in cui essere leghisti era veramente molto difficile. Non per niente la Sezione Empolese Valdelsa della Lega è intitolata a lui ed al povero Olmucci, altro storico militante del Carroccio.