Covid-19, la presidente della SDS pistoiese e i Sindaci al San Jacopo per ringraziare gli operatori sanitari

E’ stato un incontro commovente quello che si è svolto stamattina nella sala Cinzia Lupi del presidio ospedaliero San Jacopo, organizzato dalla presidente della SDS pistoiese, la dottoressa Anna Maria Celesti alla presenza dei Sindaci della zona pistoiese e del Sindaco del comune capoluogo Alessandro Tomasi, per ringraziare gli operatori sanitari, dell’ospedale e del territorio, per quanto hanno fatto durante l’emergenza sanitaria.

Oggi sono passati esattamente 90 giorni dal primo ricovero per Covid19 al San Jacopo e ieri (giovedì 4 giugno) è stato dimesso l’ultimo paziente.

Per la direzione sanitaria del presidio era presente il dottor Leonardo Capecchi in rappresentanza della dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio, assente per motivi personali.

Capecchi a sua volta ha ringraziato gli operatori a nome della direzione ed ha invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio per commemorare tutte le vittime del coronavirus.

“In questi mesi i sanitari hanno sopportato un peso enorme ora –ha detto Leandro Barontini, direttore di terapia intensiva – continuiamo tutti a tenere alta la guardia per non vanificare il risultato ottenuto”.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa