Ditte centenarie, 4 imprese toscane raggiungono il traguardo

In tempi difficili di crisi economica, quando spesso assistiamo alla chiusura di molte attività, è motivo di orgoglio per una ditta, qualunque sia la sua dimensione, aver raggiunto l'importante traguardo dei cento anni di attività, a testimonianza di un lungo percorso di impegno, costanza, dedizione al lavoro.

L'Unione italiana delle Camere di Commercio, cogliendo l'importanza del patrimonio di esperienze e saperi tramandato da tante aziende italiane già dal 2011 ha istituito il Registro nazionale delle Imprese storiche, formato da ditte attive che hanno almeno 100 anni.

A seguito dell'ultimo bando di Unioncamere del 2019 e al termine di un'attenta istruttoria, sono state iscritte al Registro quattro nuove imprese con sede nelle province di Grosseto e Livorno, territorio di competenza della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno: la Cooperativa Collinaia soc. cooperativa, attiva a Livorno fin dal 1911 con uno spaccio di generi alimentari, e che negli anni si è evoluta accentuando lo scopo di assistenza mutualistica, ricreativa e culturale; la falegnameria Vernaccini di Marinai e Balzini snc di Rosignano Marittimo che iniziò la sua attività con Pietro Vernaccini “legnaiolo, costruttore di arredi, sedie, armadi, interni della Chiesa parrocchiale…” nel 1761, come dimostrato dal documento d'archivio più antico; la George Menaboni srl di Livorno che si occupa di forniture navali dal 1775; la ferramenta Peri Ado di Peri Ado & C. S.a.s. di Scansano: l'attività, iniziata nel 1858 con un negozio di coloniali e generi vari (petrolio, cordame, olio, pece, olio, ecc.) venne trasformata nel 1904 da Ado Peri, in una ferramenta, che di generazione in generazione opera nel commercio di materiali da costruzione e ferramenta, attrezzi e utensili, ma pure mobili su misura e tappezzeria.

Oggi sono quasi una cinquantina le imprese storiche del territorio iscritte al Registro e rappresentano settori di attività tra i più disparati: dalle agenzie marittime, numerose a Livorno, alle aziende agricole della provincia, dal comparto editoriale e tipografico al commercio, artigianato e industria. Gran parte delle imprese storiche hanno sede nella provincia di Livorno. Ma con l'ultimo bando la ferramenta Peri Aldo si aggiunge ad un'altra impresa storica del grossetano: l'Antica Drogheria Tuliani di Roccastrada le cui origini risalgono al 1903. L'Antica drogheria è una delle attività commerciali più vecchie del Comune e punto di riferimento degli abitanti di tutto il comprensorio.

Il Registro delle imprese storiche è online all’indirizzo www.unioncamere.gov.it e accoglie finora 2557 imprese da tutte le province italiane. Nel Registro sono consultabili tutte le imprese storiche con la relativa scheda informativa. E’ possibile fare una ricerca applicando filtri per nome, regione o per Camera di Commercio.

Fonte: Unioncamere