Firenze, 2.200 kit alimentari a Città Metropolitana e Comune

Alla Città Metropolitana e al Comune di Firenze sono stati donati oggi, presso le Sale operative della Protezione civile all'Olmatello, oltre 2200 kit alimentari che il consigliere della Metrocittà alla Protezione civile, Massimo Fratini, e la Vice Sindaca del Comune, Cristina Giachi, hanno deciso di consegnare al Banco Alimentare. Il Banco sta svolgendo sul territorio una preziosa opera di raccolta e distribuzione di generi alimentari, anche in collaborazione con altre associazioni, a sostegno di quanti, soprattutto a motivo dell'emergenza sanitaria, hanno bisogno di beni di prima necessità. "Insieme - spiega Massimo Fratini - possiamo fare tanto per fronteggiare situazioni come quella determinata dal Covid 19, nelle quali non si deve lasciare indietro nessuno".

"L'emergenza - sottolinea Cristina Giachi - ha messo in evidenza la centralità delle reti di solidarietà, che sono ancora più essenziali oggi per aiutare chi soffre maggiormente le conseguenze sociali e economiche della pandemia".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa