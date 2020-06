Rsa Del Campana Guazzesi, Francesco Fariello nuovo direttore

Aarà Francesco Fariello il nuovo direttore della Rsa Del Campana Guazzesi di San Miniato. A pochi giorni dal saluto a Delio Fiordispina, andato in pensione dopo anni di servizio, la casa di riposo sanminiatese può accogliere la novità in arrivo da Carrara. Fariello infatti è stato direttore della Rsa Regina Elena a Carrara, da cui si è dimesso pochi giorni fa. La nomina a San Miniato è ufficiale secondo la delibera pubblicata dalla residenza.

L'addio di Francesco Fariello alla struttura nel nord della Toscana aveva causato anche qualche malumore politico, dato che l'Rsa Regina Elena aveva presentato casi di Covid-19. Lo stesso direttore ha risposto ufficialmente: "Nessuna fuga clamorosa, nessun allontanamento da parte della struttura, ma una decisione determinata da motivi personali. Confermo le mie dimissioni da Direttore ma tengo a precisare che esse non sono dovute, come paventato da certi esponenti politici, da difficoltà nella gestione dell’emergenza Covid, ma unicamente ad un’opportunità che mi si è presentata: sono chiamato a gestire una realtà che già conoscevo, prendendo il posto di un collega a me molto caro ed inoltre sarò molto più vicino alla mia famiglia".

Fariello ha 61 anni e dal marzo 2019 era a Carrara, oltre che a Le Vele di Fucecchio. Da una vita lavora nel sociale e nell'accoglienza, per molto tempo ha operato a Cascina, sua città natale. Laureato all'Università di Pisa, ha avuto a che fare con molte realtà in Toscana e non solo: un passato in banca, è stato direttore generale del Centro Remaggi e ha lavorato con Multicons e Consorzio Arcolaio. Nelle prossime ore prenderà posto proprio alla Rsa Del Campana Guazzesi per dare inizio così a una nuova avventura per la struttura della Città della Rocca.