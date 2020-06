Gli studenti del Fermi-Da Vinci di Empoli alla competizione nazionale Student Lab

Un gruppo di studenti dell’Istituto Fermi di Empoli delle classi terze e quarta, indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, attualmente impegnati nell’attività di Didattica a Distanza, a causa della situazione emergenziale da Covid-19, integreranno la loro attività didattica ordinaria in virtuale, partecipando nelle date del 9 e 10 giugno p.v. alla Competizione Nazionale Students Lab in Lombardia, territorio maggiormente colpito dalla grave emergenza sanitaria.

Il programma Students Lab, a cui parteciperanno gli studenti del Fermi, è un progetto di educazione all’autoimprenditorialità, basato sulla modalità learning by doing, che verte sull'allenamento teorico e pratico di giovani talenti.

Durante il percorso i ragazzi svilupperanno la loro idea imprenditoriale, partendo dal concept, sino ad arrivare alla realizzazione e sviluppo di un Business Plan.

I ragazzi dovranno dimostrare di essere in grado lavorare in gruppo in modo virtuale, di presentare il loro progetto imprenditoriale e la loro idea d’impresa.

Per la preparazione degli alunni sono previste ore di sicurezza nei luoghi di lavoro, ore di formazione in autoimprenditorialità, con il supporto di trainer e di imprenditori, e la realizzazione della mini company: dovranno dimostrare di saper presentare ciò che hanno fatto, relazionarsi con il pubblico e con la giuria, confrontarsi con le altre mini company del territorio nazionale, partecipando ad una sana e costruttiva competizione, utilizzando modalità interattive e attività on-line, relazionandosi con soggetti su tutto il territorio nazionale. Gli studenti saranno assistiti dai docenti Prof. Daniela Marzocchini (Economia aziendale) e Prof. Alessandro Nencioni (Informatica).

Ogni mini company sarà osservata da una giuria qualificata, che valuterà quanto prodotto è stato creato dagli studenti, come è la sua qualità. I ragazzi presenteranno la mini-impresa, lavorando in modalità remoto.

Lo scopo del progetto Students Lab è quello di sviluppare le capacità imprenditoriali e tutte le competenze trasversali, al fine di favorire un più facile inserimento nel mondo del lavoro.

In un momento emergenziale come quello che tutti stiamo vivendo, la voglia di rinascere trova nella creatività dei giovani la migliore espressione.

La crescita di capitale intellettuale, l’educazione all’etica degli affari e della legalità, lo sviluppo di competenze trasversali e di soft skills per una sana cultura manageriale, la diffusione dell’innovazione, la programmazione di software sono il background divenuto fondamentale, per affrontare le sfide del futuro.

I ragazzi avvertono queste esigenze, i nostri alunni Matteo Azzato, Lorenzo Carboncini, Sofia Cutrino, Alessio D’Angelo, Samuele Paci, Pietro Querci, Niccolò Tallarico, hanno accolto la sfida ed hanno deciso di mettersi in gioco.

Fonte: Ufficio Stampa