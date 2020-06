Il Calendario delle sedute del consiglio comunale di Pisa per il mese di giugno

Decisa, ieri mattina, nella Conferenza dei capigruppo consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, (nella foto) il calendario, per questo mese di Giugno, delle sedute del Consiglio Comunale. La prima riunione, in videoconferenza, si terrà martedì 9 Giugno, dalle 15 alle 18. E’ previsto un intervento del Sindaco di Pisa, Miche Conti. La seconda seduta si terrà lunedì 15 Giugno (martedì 16 Giugno, com'è noto, è San Ranieri), mentre la terza seduta si terrà martedì 23 Giugno. Probabilmente ci sarà anche una quarta seduta del Consiglio Comunale per martedì 30 Giugno. Per quest’ultime tre sedute, luogo (videoconferenza o sala Delle Baleari) e orario, saranno definiti prossimamente. E’ prevista, come di consueto, la diretta streaming.

Occorre infine registrare che, stamattina, i consiglieri comunali di minoranza hanno presentato una richiesta di discutere in Consiglio Comunale di nuovo della Variante Stadio e quindi della vicenda della Moschea dopo la sentenza del Tar di alcuni giorni fa. Questa discussione, probabilmente, avverrà nella seduta di lunedì 15 Giugno.

Questa richiesta (la dizione esatta di questa richiesta è “libertà di culto e sentenza del Tar: quali azioni da parte del Comune di Pisa”) è stata sottoscritta da tutti i consiglieri comunali di minoranza (Francesco Auletta (Diritti in Comune) – primo firmatario - Matteo Trapani (Pd), Vladimiro Basta (Pd), Marco Biondi (Pd), Benedetta Di Gaddo (Pd), Olivia Picchi (Pd), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Andrea Serfogli (Pd), Gabriele Amore (M5S), Alessandro Tolaini (M5S) e da Antonio Veronese (Patto Civico).

Fonte: Consiglio Comunale di Pisa - Ufficio Stampa