Sulla A1 Milano-Napoli, poco dopo le 14:00, è stato chiuso il tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e due leggeri, avvenuto al km 360, nel quale quattro persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite.

I Vigili del fuoco del Comando di Arezzo stanno intervenendo in autostrada A1 km 360 direzione sud, tra Arezzo e Monte San Savino, per un incidente stradale che ha coinvolto diversi mezzi. Al momento l'autostrada risulta bloccata in entrambi i sensi di marcia e sul posto è presente anche l'elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo. Sono al momento 4 i km di coda.

Sul luogo dell'evento sono subito intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Al momento si registrano 3 km di coda verso Roma. Per questo, agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso la Capitale, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la viabilità ordinaria verso Siena, quindi immettersi sulla Siena-Perugia per raggiungere il casello autostradale di Valdichiana da dove rientrare in A1 verso Roma. Agli utenti che invece hanno già superato l'uscita di Firenze Impruneta consigliamo, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, di percorrere la viabilità ordinaria verso Monte San Savino dove rientrare in A1 verso Roma.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO