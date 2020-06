Interdizione antimafia per azienda di Fucecchio, Spinelli: "A tutela della parte sana del nostro territorio"

A seguito delle comunicazioni interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Firenze nei confronti di un'impresa che ha sede a Fucecchio, il sindaco Alessio Spinelli si congratula con il Prefetto Laura Lega per aver posto in atto misure che tutelano la parte sana dell'imprenditoria locale.

“Si tratta di un provvedimento – commenta il sindaco - che rafforza l'economia legale posta sotto attacco dalla criminalità in una fase di emergenza come quella attuale. Speculazioni e infiltrazioni mafiose sono estranee alla tradizione del nostro territorio e di un tessuto produttivo che ha sempre basato i suoi successi sull'operosità, sul sacrificio e sul talento delle persone e che rifugge ogni scorciatoia offerta dalle organizzazioni malavitose. Dopo le recenti indagini dell'operazione Vello d'Oro 2, insieme agli altri sindaci del Comprensorio del Cuoio avevo incontrato i prefetti di Firenze e di Pisa per fare il punto della situazione e per auspicare che venissero adottate misure efficaci quanto prima.

Il Prefetto Laura Lega mi rassicurò sul fatto che la Prefettura fosse costantemente al lavoro per contrastare ogni tipo di infiltrazione mafiosa nel nostro territorio. L’interdittiva emessa in questo caso è la prova lampante di come le sue rassicurazioni non fossero di circostanza bensì basate su azioni concrete. L'attività delle forze dell'ordine e delle Istituzioni è costante nel prevenire questo tipo di fenomeni. E di questo, l'amministrazione comunale e tutti gli imprenditori che si impegnano con enormi sacrifici per portare avanti il lavoro delle proprie aziende non possono che esserne felici”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa