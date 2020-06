Isola ecologica, dall'8 giugno il conferimento di sfalci e potature senza appuntamento

Da lunedì 8 giugno chi dovrà conferire sfalci e potature all'isola ecologica de La Catena, lo potrà fare senza bisogno di prendere un appuntamento. "Stiamo lentamente tornando alla normalità del servizio di conferimento per le utenze domestiche - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore all'ambiente Marzia Fattori -. Dopo la chiusura imposta dalla Regione a causa dell'emergenza sanitaria, quando abbiamo riaperto, per consentire il corretto conferimento, evitare assembramenti e garantire agli operatori di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza, abbiamo regolamentato l'accesso attraverso la prenotazione. Dopo le iniziali difficoltà, adesso possiamo parzialmente tornare a gestire l'afflusso senza necessità di prendere un appuntamento, ma sempre mantenendo le dovute cautele".