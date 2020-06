Minaccia e rapina un anziano in auto, ma lui finge un malore e dà l'allarme

L'anziano era fermo in auto al semaforo in via delle Cascine a Pisa, l'uomo, un brasiliano, è entrato nel veicolo e ha minacciato di picchiarlo facendosi accompagnare fino a Torre del Lago, poi lo ha derubato, portandogli via due catenine, il telefono cellulare e 20 euro.L'anziano, però, ha finto un malore e con la scusa di comprare un farmaco è riuscito a fermarsi davanti ad una farmacia riuscendo così a dare l'allarme. È quindi intervenuta la polizia che ha arrestato il brasiliano con l'accusa di rapina e tentata estorsione. Gli operatori del 118 hanno condotto l'anziano al'ospedale Versilia, da dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.