Nido, mensa e scuolabus Altopascio: iscrizioni aperte a tariffe invariate

Servizi educativi e scolastici alla portata di tutti ad Altopascio: nido, trasporto, mensa e pre-scuola. Confermate, infatti, anche per quest’anno, le tariffe e le riduzioni Isee introdotte dall'amministrazione D'Ambrosio, che permettono a un maggior numero di famiglie di accedere alle agevolazioni previste, in un territorio dove le rette per nido, mensa e scuolabus sono tra le più basse della provincia e della regione. Un’informazione da tenere presente soprattutto in queste settimane, che vedono le famiglie alle prese con le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. C’è tempo infatti fino al 31 luglio per iscrivere i propri figli ai servizi di mensa, trasporto scolastico e pre-scuola. Per il nido comunale “Primo Volo”, invece, la seconda scadenza per presentare la domanda è fissata al 21 agosto, mentre la terza al 18 dicembre 2020.

Per quanto riguarda mensa, scuolabus e servizio pre-scuola è possibile iscriversi solo online mediante l’accesso al portale web “Servizi scolastici – Portale dei genitori” sul sito www.comune.altopascio.lu.it (link diretto qui: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/iscrizione-ai-servizi-scolastici/). Nella stessa sezione del sito del Comune di Altopascio, inoltre, è possibile richiedere il rimborso per un credito relativo a un servizio scolastico non usufruito o richiedere il trasferimento di un credito per il servizio di refezione scolastica da un codice PAN a un altro.

Per quanto riguarda l’asilo nido comunale “Primo Volo”, invece, info e domande per l’iscrizione si trovano qui: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/servizi-educativi-prima-infanzia/apertura-iscrizioni-nido-dinfanzia-primo-volo-anno-educativo-2020-2021/. Durante il periodo delle iscrizioni e nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 15 alle ore 17 è possibile richiedere informazioni sulle modalità d’iscrizione, sul progetto educativo e sulle linee organizzative del Nido d’infanzia nei seguenti modi: tramite email servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it; tramite Skype, al contatto Servizi Educativi Comune Altopascio; oppure chiamando i numeri 334.6808796 o 0583.216353.

RETTE E TARIFFE. Quattro le fasce Isee per l’asilo nido: la retta mensile è di 180 euro per la fascia 0-5.100 euro (200 per l’orario prolungato), 220 per la fascia fino a 10.200 euro (240), 250 fino a 20.400 euro (275) e 290 oltre i 20.400 euro di reddito (320 euro per l’orario prolungato). Cifre che sono più basse del 20 per cento rispetto alla media regionale. Relativamente al servizio mensa, resta invariato il contributo minimo di 1 euro per la fascia da 0 a 6.120 euro di reddito annuo, mentre il prezzo pieno (3,50 euro per pasto) deve essere versato solo da coloro che dichiarano un Isee superiore a 22.441 euro. Il pranzo costa 2,70 euro per le famiglie con Isee compreso tra 6.121 e 10.202 euro; 3,10 per la fascia reddituale 10.203-18.360 euro e arriva a 3,30 per quella compresa tra 18.361 e 22.440 euro. Agevolazioni anche per le tariffe del trasporto scolastico, che sono di 60 euro (fino a 6.120 euro), 170 euro (da 6.121 a 10.202 euro), 190 euro (da 10.203 a 18.360), 210 euro (da 18.361 a 22.440) e 240 euro (oltre 22.441 euro).

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa