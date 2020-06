Omeopatia, Marcheschi (FdI): "La Regione spende 120mila euro e sperpera denaro pubblico"

“Anche in un momento di grande emergenza continua lo sperpero di denaro pubblico. La Regione Toscana ha, infatti, deciso di spendere 120 mila euro per l’acquisto di prodotti omeopatici. Tanti soldi pubblici che potrebbero servire a combattere il coronavirus vengono, al contrario, sperperati -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi- Adesso ogni risorsa diventa preziosa per la sanità pubblica e per i cittadini, siamo appena usciti dalla fase più acuta dell'emergenza ma nelle nostre città si registrano ancora dei contagi. Rafforziamo le terapie intensive, aumentiamo i posti letto negli ospedali, assumiamo medici e infermieri. A questo dovrebbe puntare la nostra sanità regionale che deve razionalizzare le risorse e non disperderle”.