Parte a Cerreto Guidi il progetto 'La Biblioteca a casa tua'

Al via a Cerreto Guidi, in coincidenza con la riapertura della Biblioteca “E. Perodi”, prevista per lunedì 8 giugno, il servizio di Prestito bibliotecario a domicilio. E’riservato a tutti coloro che sono iscritti ad una qualsiasi Biblioteca della rete Rea.NET, residenti nel Comune di Cerreto Guidi.

Il progetto “La Biblioteca a casa tua” funziona molto semplicemente.

Chi voglia ricevere a casa il materiale documentario (libri, dvd, audiolibri), deve prenotarsi inviando una mail (biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it).oppure telefonare in Biblioteca (0571-906219), nell’orario di apertura entro le ore 13,00. E’consentita, al massimo, la prenotazione di 3 libri e 2 DVD.

Un operatore, dotato di guanti e mascherina, provvederà alla consegna del materiale richiesto e delle eventuali restituzioni, già il venerdì mattina. Al momento della prenotazione va comunicato anche l’eventuale materiale da restituire.

Ogni libro preso in prestito e consegnato, è assolutamente sicuro; tutto il materiale restituito subirà una quarantena di 7 giorni, come previsto nel “Documento di indirizzo per la riapertura di biblioteche e archivi in Toscana”.

“E’un servizio importante- sottolinea il Sindaco Simona Rossetti- che potrà accompagnare le attività della nostra Biblioteca. La consegna a domicilio è una novità e verificheremo nel tempo come sarà accolta per poterla eventualmente potenziare. E’un servizio rivolto a tutti e per tutte le età e indipendentemente dal periodo che stiamo passando, il servizio vuole portare a casa i libri, anche a quelle persone che per vari motivi non possano recarsi direttamente in Biblioteca. Il nostro obiettivo è che ci siano più persone possibili che leggano. Un doveroso ringraziamento va infine alla Fondazione Leonardo 500 e al Gruppo Sigel per aver messo concretamente a disposizione la vettura che consentirà di effettuare le consegne dei libri”.

Per info:

tel.: 0571-906219 (Biblioteca E.Perodi)

e-mail: biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi