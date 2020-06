Proseguono i lavori di pavimentazione sulla Bettolle-Perugia

Proseguono sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS Italiane).

Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel rifacimento dei sottostanti strati di fondazione e nella realizzazione del nuovo piano viabile con asfalto drenante.

Da domenica 7 giugno saranno interessate le rampe dello svincolo di Cortona. Per consentire i lavori lo svincolo sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Bettolle. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Foiano della Chiana.

Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 12 giugno.

Sempre da domenica 7 giugno saranno inoltre eseguiti i lavori di risanamento di un tratto della carreggiata in direzione Bettolle tra gli svincoli di Cortona e Foiano della Chiana (dal km 7,700 al km 4,700). Il traffico sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

Il completamento di questa fase è previsto entro mercoledì 1 luglio.

Avanzano anche gli interventi in corso tra Pietraia e Castiglione del Lago, che attualmente comportano la chiusura provvisoria dello svincolo di Pietraia e dell’uscita di Castiglione del Lago in direzione Perugia.

Da mercoledì 10 giugno sarà temporaneamente chiuso anche l’ingresso di Castiglione del Lago per consentire l’ultimazione dell’intero cantiere, prevista entro venerdì 12 giugno.

Fonte: Anas - Ufficio Stampa