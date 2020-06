Ritrovarsi un giorno per la fine della scuola, studenti di Montopoli allo stadio

Anche Montopoli approva un incontro tra gli studenti dal vivo dopo mesi di didattica a distanza. Le ultime classi delle scuole d'infanzia, delle primarie e delle medie avranno un giorno per incontrarsi al campo sportivo di via Bulignano. Per i più piccoli (infanzia ed elementari) la data stabilita è quella del 20 giugno, mentre le medie andranno a luglio dopo lo svolgimento degli esami. Gli spazi saranno delimitati da birilli, all'interno dei quali si potrà mantenere il distanziamento sociale. I ragazzi saranno accompagnati dai genitori e verranno seguite le disposizioni anticontagio. Nel comprensorio del cuoio il primo comune ad aver dato il via a questa esperienza è stato Santa Croce.