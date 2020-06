Savino del Bene, ufficiale: arriva Agnese Cecconello

Una storia che continua, la prima esperienza in A1 e tanta voglia di far bene.

La Savino Del Bene Volley comunica che la centrale Agnese Cecconello sarà una giocatrice della società del Patron Nocentini nella prossima stagione.

La classe 1999 di Trieste, alta 190 cm, vestirà i colori di Scandicci diventando la quarta giocatrice ad essere cresciuta nel Volleyrò Casal De’ Pazzi per poi approdare nella massima serie pallavolistica italiana alla Savino Del Bene Volley.

Cecconello, infatti, come Elena Pietrini è cresciuta nella società romana che ormai da anni ha un forte rapporto di collaborazione con la Savino Del Bene Scandicci e il suo approdo in Toscana rappresenta un altro grande e importante frutto del lavoro svolto nel tempo.

Dopo tre stagioni in A2 tra Olbia, Baronissi e Roma, Agnese Cecconello è pronta al grande salto. Benvenuta Agnese!

LE PAROLE DI AGNESE CECCONELLO

Sono emozionatissima perché comunque è il mio primo anno in Serie A1. Sono onorata di vestire questi colori. Non vedo l’ora di iniziare. E’ un onore giocare alla Savino Del Bene Volley, perché è una delle squadre più forti in Italia. Mi aspetto una stagione impegnativa ma sono carica.

Fonte: Ufficio stampa